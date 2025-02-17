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«Нижегородский теплоход» выиграл суд с Минобороны РФ

Арбитражный суд Москвы в полном объеме отказал Министерству обороны РФ, которое просило взыскать 82,1 млн руб. с ПАО «Завод "Нижегородский теплоход"» (ЗНТ, город Бор). Детали спора неизвестны, так как судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. На судостроительном предприятии также не стали комментировать судебное решение.

ЗНТ, судя по опубликованному годовому отчету, убыточно на протяжении последних нескольких лет. Так, в 2023 году завод получил 193 млн руб. убытков. При этом 99% контрактов предприятия составлял гособоронзаказ. Верфь строила сторожевые пограничные корабли, затем получила заказ на водолазное судно.

Иван Сергеев

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