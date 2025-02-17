На Урале в 2025 году газифицируют более 17 тыс. домовладений

В Свердловской области в 2025 году планируется построить более тысячи километров сетей газоснабжения и обеспечить возможность подключения более 17 тыс. домовладений в рамках программы социальной догазификации, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

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По данным ведомства, газораспределительными организациями принято в работу более 81 тыс. заявок от жителей, заключено почти 79 тыс. договоров, более 32 тыс. домовладений уже переведены на природный газ. Общий объем инвестиций составил почти 11 млрд руб.

Ориентировочная стоимость подключения частного дома к газу составляет около 200-250 тыс. руб. В регионе действует комплекс мер поддержки, позволяющих получить компенсацию на подключение жилого дома к газу в размере от 100 до 250 тыс. руб.

Господдержкой могут воспользоваться 11 категорий уральцев, в том числе многодетные и малоимущие, пенсионеры, ветераны ВОВ, участники СВО и работники бюджетной сферы.

В 2024 году мерами господдержки воспользовались более 6,7 тыс. свердловчан, а с начала реализации программы свыше 14 тыс. человек.

Полина Щуцкая