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Коммерсантъ FM
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В Самаре выявлена незаконная торговля сим-картами

Прокуратура Кировского района провела проверку исполнения требований законодательства в области связи, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял продажу сим-карт без заключения дилерского соглашения с оператором связи.

В отношении правонарушителя было возбуждено дело по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ «Заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим полномочий».

Материалы о правонарушении направлены для рассмотрения в Роскомнадзор.

Алексей Алексеев

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