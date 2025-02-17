В Самаре выявлена незаконная торговля сим-картами

Прокуратура Кировского района провела проверку исполнения требований законодательства в области связи, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял продажу сим-карт без заключения дилерского соглашения с оператором связи.

В отношении правонарушителя было возбуждено дело по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ «Заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим полномочий».

Материалы о правонарушении направлены для рассмотрения в Роскомнадзор.

Алексей Алексеев