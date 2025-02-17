Нижнекамца обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере

Житель Нижнекамска предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК по Республике Татарстан.

По версии следствия, с 2018 по 2023 год обвиняемый был заместителем начальника нескольких отделов коммерческой организации и требовал с представителей клиентов деньги за своевременную отгрузку продукции, заключение договоров поставок, увеличение их объемов и другие услуги.

Средства, полученные незаконным путем, перечислялись на карту его отца. Таким образом нижнекамец смог получить от 7 фирм более 8 млн руб.

Ранее сообщалось, что бывшего полицейского из Татарстана будут судить за взятки и мошенничество.

Дарья Сайфиева