Скоростные суда «Метеор 120Р» могут получить гибридные силовые установки

Представители научно-производственных предприятий и представители Кингисеппского машзавода обсудили на базе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева (ЦКБ по СПК) перспективы гибридных силовых установок для скоростного судна «Метеор 120Р». Об этом сообщили в ЦКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Участникам совещания показали производственный комплекс СПК. Они отметили, что разработка и применение российской гибридной энергоустановки обеспечит стабильное строительство судов вне зависимости от внешнеполитической ситуации. «Это вклад в формирование собственной технологической независимости в будущем для такой стратегически важной отрасли, как судостроение», — отметил гендиректор ЦКБ Евгений Цыпленков.

Сейчас суда на подводных крыльях «Метеор 120Р» комплектуются двигателями MAN. Из-за проблем с их поставками, обусловленных антироссийскими санкциями, в 2023 году возникла задержка со сдачей третьего «Метеора» для оператора скоростных речных перевозок «Водолет». Российских аналогов этих двигателей пока нет. Похожие энергоустановки выпускает Кингисеппский машзавод, однако это модификация разработки 1960-х годов, отмечал гендиректор «Водолета» Никита Итальянцев.

Владимир Зубарев