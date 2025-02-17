Жительница Удмуртии подозревается в мошенничестве с материнским капиталом

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы села Дебесы по подозрению в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2021 году женщина, имея право на социальные выплаты, оформила целевой займ на приобретение земельного участка для строительства жилого дома. Однако полученные из Фонда пенсионного и социального страхования средства на погашение займа она потратила не по назначению, похитив более 480 тыс. руб.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.