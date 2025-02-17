Давайте церемониться

В ночь на 16 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии Британской киноакадемии, более известной как BAFTA. Часто эту премию (наряду с «Золотым глобусом») называют репетицией «Оскара». Лучшим фильмом, по мнению академии, стала картина «Конклав», а лучшим режиссером стал Брейди Корбет («Бруталист»). Российский актер Юра Борисов был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана, но награда в итоге досталась Кирану Калкину. Разбираем, в чем номинанты и гости премии появились на красной дорожке.

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Илья Петрук