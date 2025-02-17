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Коммерсантъ FM
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Давайте церемониться

Гости церемонии BAFTA-2025

В ночь на 16 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии Британской киноакадемии, более известной как BAFTA. Часто эту премию (наряду с «Золотым глобусом») называют репетицией «Оскара». Лучшим фильмом, по мнению академии, стала картина «Конклав», а лучшим режиссером стал Брейди Корбет («Бруталист»). Российский актер Юра Борисов был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана, но награда в итоге досталась Кирану Калкину. Разбираем, в чем номинанты и гости премии появились на красной дорожке.

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Тимоти Шаламе в Bottega Veneta

Тимоти Шаламе в Bottega Veneta

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Майки Мэдиссон в Prada

Майки Мэдиссон в Prada

Фото: Kate Green / Getty Images

Джереми Стронг в Loro Piana

Джереми Стронг в Loro Piana

Фото: Lia Toby / Getty Images

Деми Мур в Alexander McQueen

Деми Мур в Alexander McQueen

Фото: Kate Green / Getty Images

Зои Салдана в Saint Laurent

Зои Салдана в Saint Laurent

Фото: Karwai Tang / WireImage

Ариана Гранде в Louis Vuitton

Ариана Гранде в Louis Vuitton

Фото: Kate Green / Getty Images

Колман Доминго в Versace

Колман Доминго в Versace

Фото: Samir Hussein / WireImage

Ванесса Кирби в Celine

Ванесса Кирби в Celine

Фото: Mike Marsland / WireImage

Селена Гомес в Schiaparelli

Селена Гомес в Schiaparelli

Фото: Joe Maher / BAFTA / Getty Images for BAFTA

Фернанда Торрес в Dior

Фернанда Торрес в Dior

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Памела Андерсон в Jacquemus

Памела Андерсон в Jacquemus

Фото: Mike Marsland / WireImage

Люпита Нионго в Chanel

Люпита Нионго в Chanel

Фото: Joe Maher / BAFTA / Getty Images for BAFTA

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Тимоти Шаламе в Bottega Veneta

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Майки Мэдиссон в Prada

Фото: Kate Green / Getty Images

Джереми Стронг в Loro Piana

Фото: Lia Toby / Getty Images

Деми Мур в Alexander McQueen

Фото: Kate Green / Getty Images

Зои Салдана в Saint Laurent

Фото: Karwai Tang / WireImage

Ариана Гранде в Louis Vuitton

Фото: Kate Green / Getty Images

Колман Доминго в Versace

Фото: Samir Hussein / WireImage

Ванесса Кирби в Celine

Фото: Mike Marsland / WireImage

Селена Гомес в Schiaparelli

Фото: Joe Maher / BAFTA / Getty Images for BAFTA

Фернанда Торрес в Dior

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Памела Андерсон в Jacquemus

Фото: Mike Marsland / WireImage

Люпита Нионго в Chanel

Фото: Joe Maher / BAFTA / Getty Images for BAFTA

Илья Петрук

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