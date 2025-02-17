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обновлено 17:51

Предпринимателя из Арзамаса будут судить за установку нелицензионных программ

В Арзамасе (Нижегородская область) местный предприниматель стал фигурантом уголовного дела из-за использования нелицензионных программ на рабочих компьютерах. По данным полиции, общий ущерб правообладателю оценили в 2 млн руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Во время следствия ранее не судимый предприниматель выплатил правообладателю в качестве компенсации более 1,6 млн руб. Кроме того, он заключил договоры на приобретение трех лицензированных программ на общую сумму 354 тыс. руб.

Уголовное дело о нарушении авторских и смежных прав передано в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин

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