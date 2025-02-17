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Авиакомпанию оштрафовали за экстренную посадку в Самаре самолета из Стамбула в Казань

Авиаперевозчик получил представление Куйбышевской транспортной прокуратуры за нарушение прав пассажиров. Поводом для этого стала экстренная посадка в Самаре самолета, летевшего из Стамбула в Казань. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Пассажирский самолет рейса Стамбул – Казань приземлился в самарском аэропорту из-за непогоды.

Пока пассажиры ждали вылета в Казань, авиакомпания не обеспечила их прохладительными напитками и горячим питанием. Также часть пассажиров добиралась до Казани другим общественным транспортом за свой счет.

Куйбышевская транспортная прокуратура провела проверку и передала ее материалы в Роспотребнадзор. Ведомство привлекло перевозчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям) и оштрафовало его на 20 тыс. руб.

Георгий Портнов

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