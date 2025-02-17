Турпоток по России в 2024 году вырос на 10%

В 2024 году количество туристических поездок по России выросло более чем на 10%, в том числе за счет увеличения числа иностранных туристов на 35%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Наибольший прирост турпотока показали Чечня, Тыва, Ульяновская и Рязанская области.

«У нас сложилась хорошая синергия с представителями отрасли, с сенаторами, с регионами. Плотная работа, которая выражается в цифрах. За прошлый год, по оперативным данным, число турпоездок выросло более чем на 10%, в том числе иностранных туристов — на 35%»,— сказал господин Решетников на заседании коллегии Минэкономразвития (цитата по сайту ведомства).

По данным ведомства, самым популярным направлением для путешествий в России остается Москва. Число туристов за год в столице выросло на 7,6%, до 12,1 млн человек. На втором месте находится Краснодарский край, показавший прирост за год в 14,4% — до 10 млн человек. На третьем месте — Санкт-Петербург. В прошлом году его посетили 6,4 млн туристов (+23,2%).

Уточненные данные Росстата по количеству туристических поездок за год появятся в конце марта, отметило Минэкономразвития. Ведомство ожидает выход на прогнозируемую цифру в более чем 91 млн поездок.

Число поездок по России в период новогодних праздников выросло на 14% год к году, подсчитали в «МТС Travel». Самым востребованным внутренним направлением стала Москва, на которую пришлось более 20% таких поездок.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Праздник столичествует».