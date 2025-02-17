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В Казани за три дня зарегистрировано 290 ДТП

За последние три дня в столице Татарстана произошло 290 аварий с 9 погибшими или пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Ведомство отметило, что число ДТП резко выросло по сравнению с прошлыми выходными, когда произошло 6 дорожных происшествий без погибших.

Больше всего аварий, по информации Госавтоинспекции, на этой неделе произошло в Московском районе. Также опасно-аварийными остаются Приволжский и Советский районы.

Ранее сообщалось, что 15 февраля в Казани во время ДТП у Центрального стадиона пострадали пять автомобилей.

Дарья Сайфиева

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