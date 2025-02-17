Россия и ОАЭ заключили соглашение об устранении двойного налогообложения

Министры финансов России и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Соглашение также предусматривает предотвращение избежания и уклонения от налогообложения. Документ был подписан по итогам заседания Российско-Эмиратского финансового диалога в Абу-Даби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан»,— сказал министр финансов РФ Антон Силуанов (цитата по сайту Минфина РФ).

В ходе встречи господин Силуанов и его эмиратский коллега Мухаммед бен Хади аль-Хусейни также обсудили внедрение ИИ-технологий в бюджетные процессы.

Договор об избежании двойного налогообложения — это двустороннее международное соглашение, защищающее предпринимателя от двойной уплаты налога в стране резидентства и в стране, где был получен доход.

Российский Минфин начал пересмотр соглашений о двойном налогообложении с дружественными странами в 2022 году. По соглашению России и ОАЭ от 2011 года льготы предусмотрены только для госучреждений, организаций с госучастием и суверенных фондов. В ноябре прошлого года статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял, что соглашение с ОАЭ коснется не только государственного, но и частного сектора.

Подробнее о соглашении с ОАЭ — в материале «Ъ».