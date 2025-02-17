В Октябрьском экс-полицейский приговорен к девяти годам колонии за взятки

Октябрьский городской суд вынес приговор бывшему старшему оперуполномоченному отделения по экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в получении взятки (чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ).

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на семь лет.

Установлено, что в октябре 2023 года фигурант уголовного дела организовал в отношении гражданина доследственную проверку и оперативно-разыскные мероприятия, за прекращение которых он получил через своего знакомого взятку в 1,5 млн руб. Деньги они разделили между собой. Позже полицейский потребовал ежемесячно давать ему взятки за «покровительство и непринятие мер ответственности», указано в релизе.

Пообещав заплатить 1 млн руб., потерпевший обратился в правоохранительные органы. В марте 2024 года посредника задержали с поличным сотрудники УФСБ.

Подсудимый частично признал вину. Его уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника МВД.

Материалы дела в отношении соучастника выделены в отдельное производство.

Майя Иванова