Дипотношения пошли на поправку

Марко Рубио призвал наладить работу посольств в России и США. По словам госсекретаря США, нормальное функционирование дипмиссий необходимо для успехов в переговорном процессе. Этот вопрос он поднял в телефонной беседе с главой российского МИДа Сергеем Лавровым два дня назад, детали разговора передает телеканал CBS. Сейчас посольства в обеих странах работают в ограниченном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Впрочем, у этого решения могут быть и другие задачи, отмечает бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе: «Это не только для переговорного процесса нужно, но и для нормальных отношений между государствами. В тех случаях, когда такие отношения имеют место, посольства должны функционировать в полном объеме, должны быть посол и согласованный между странами штат. Ни в коем случае дипломатов, конечно, нельзя ограничивать общением с Министерством иностранных дел и с Госдепартаментом. То есть должно быть нормальное функционирование, предусмотренное Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Насколько я знаю, сейчас наши посольства функционируют в очень сложных условиях. Во-первых, нет посла. В составе посольства минимальное количество дипломатов. Их бойкотируют в Госдепартаменте, с ними не общаются.

Им не дается возможности выехать за 25-мильную зону. Администрация Байдена ввела эти ограничения. Естественно, мы отвечали тем же. Вернуться к нормальному режиму работы — один из признаков здоровых дипотношений между странами. Технически это совсем несложно. Решение можно принять за один день, а потом постепенно запустить это все. Разрушить всегда проще, чем создать. Теперь придется дипломатов наших находить, которые бы занимались этими вопросами».

Перемены в посольствах обеих стран происходили последние два года. В начале 2023-го в Москву прибыла Линн Трейси, сменив на посту главы американской дипмиссии Джона Салливана. А в октябре 2024 года в Россию вернулся дипломат Анатолий Антонов, который возглавлял посольство в США в течение семи лет. В российском МИДе подчеркивали, что кандидатура нового посла уже определена, но публично эта информация не раскрывалась. Как допускали источники “Ъ”, им может стать директор департамента Северной Америки российского МИДа, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

Собрать штат в обеих странах — выполнимая задача, уверен заместитель директора центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин. Однако, по его словам, скорость этих назначений будет зависеть в том числе от событий в Эр-Рияде: «Конечно, на первом месте подготовка переговоров, это нормализация отношений не только на дипломатическом уровне, но и на экономическом и гуманитарном. Сейчас можно по крайней мере ожидать, что нормальная практика возобновится. Изменился состав уполномоченных представителей в наших странах. Отозвали Салливана, бывшего посла Соединенных Штатов, Линн Трейси сейчас его заменила. Наш посол Анатолий Антонов вернулся в Россию, готовится назначение нового посла. Регулярная, планомерная дипломатическая работа, очевидно, будет более или менее приходить к какому-то нормальному необходимому варианту.

Главное будет зависеть от целей, которые сейчас будут поставлены. И они наверняка будут еще расширяться, потому что это только начало. От этого будет зависеть и формирование штата дипломатического, распределение новых полномочий. Подыскивать людей — это непростая задача. Но думается, что иные специалисты по России в Америке просто сошли немножко в тень, но они не утрачены. Сегодня можно найти тех людей, которые хорошо знают нашу страну, которые могут здесь быть полезными. Это преодолимо, это решаемо.

Сроки зависят от того, как пойдет переговорный процесс. Если все-таки удастся в самое ближайшее время обеспечить личную встречу президентов, если из этого в обозримые сроки вытечет мирное урегулирование украинского конфликта, если будет найдено решение тех или иных совместных интересов, их согласование в других горячих точках, то можно говорить о каких-то грядущих месяцах».

По сообщению Министерства иностранных дел, в ближайшем будущем будут организованы встречи на экспертном уровне и определены конкретные шаги для восстановления работы дипмиссий.

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Анна Кулецкая