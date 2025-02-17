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Коммерсантъ FM
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Водолазы Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala

В ближайшее время начнут откачивать воду из шахты грузовых насосов на правом борту иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга (Ленинградская область). Это позволит осмотреть внутренние помещения аварийного судна, сообщили в Росморречфлоте. Сегодня водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин, образовавшихся в танкере после повреждения моторного отсека.

Отмечается, что для заделки пробоин использовали металлические листы. В паровом котле судна специалисты Морспасслужбы установили две электрические пушки. Они необходимы для разогрева мазута. На момент публикации его температура достигала 38 градусов.

9 февраля в машинном отделении танкера Koala произошел взрыв. Экипаж эвакуировался на берег. По информации «Ъ», танкер прибыл в порт Усть-Луга с Мальты в ночь на 6 февраля. 10 февраля правительство Финляндии сообщило о начале собственного расследования инцидента и подготовке к возможному разливу нефтепродуктов. Позднее стало известно, что выбросов мазута не произошло. Судно пришвартовано у причала «Усть-Луга Ойл» для дальнейшей буксировки на ремонт.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Коала" не вышла из порта».

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