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Коммерсантъ FM
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Французские заключенные остались без массажа и танцев

Администрация следственного изолятора в Тулузе решила преподнести подарок заключенным на День святого Валентина — сеанс массажа. Однако, как только информация об этом попала в СМИ, общественность возмутилась. А сегодня министр юстиции Жеральд Дерманен раскритиковал руководство тюрьмы и запретил любые развлечения для заключенных.

«Не может быть и речи о проведении таких развлекательных мероприятий, которые шокируют всех наших сограждан. Я и сам был глубоко потрясен»,— цитирует министра Le Figaro.

Теперь заключенным во Франции будут доступны только «школьное образование, обучение французскому языку, трудовая активность и спорт в стенах тюрьмы», заявил господин Дерманен.

О сеансе массажа для заключенных на выходных сообщило местное издание La Depeche. По его данным, бесплатным массажем лица воспользовались в итоге около 20 заключенных. Неделей ранее для них был организован вечер танцев кантри. На ближайшие недели были запланированы сеансы йоги, но теперь они уже точно не состоятся.

Кирилл Сарханянц

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