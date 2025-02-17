Еще семь исторических зданий хотят изъять у собственников в Ярославле

В Ярославле служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) подала в суд иски об изъятии у владельцев семи исторических зданий. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портовая набережная, 4/20

Фото: Google-карты Портовая набережная, 4/20

Фото: Google-карты

Речь идет о «Доме жилом Ледянкиных» (Победы,3а), «Доме Петеревского» (Зеленцовская,15), комплексе жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры (казарма для рабочих) на Калмыковых, «Доме жилом Шварева и Ручкиной с воротами» (1-я Новостройка, 12/4), «Доме жилом купца В.Я. Седова, купцов Петровых» (Портовая набережная, 4/20), «Доме жилом Денисовой» (Тверицкая набережная, 19) и «Усадьбе Тихомировых (флигель, конец XIX в.)» (Волжская набережная, 67а). Иски поданы в связи с тем, что собственники, по мнению службы, не содержали свое имущество должным образом.

«Осмотры памятников показали, что на многих из них есть следы серьезных разрушений вплоть до трещин на стенах, следов гнили, отсутствия окон, дверей и даже крыш. Некоторые владельцы выполняли работы с отступлением от проектной документации»,— объяснила глава службы охраны ОКН Светлана Охинцева.

Напомним, что служба направила в суд около 100 исковых заявлений об изъятии объектов культурного наследия у недобросовестных собственников. В том числе, собственники могут лишиться здания мельницы Крохоняткиных – Вахрамеевых (бывший мукомольный завод №1) и лавок Старого гостиного двора на улице Первомайской в Ярославле.

Алла Чижова