Доходы в бюджет Тамбовской области в 2024 году выросли на 6,7 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Тамбовской области в 2024 году выросли на 12,5%, или на 6,7 млрд руб. — до 60,5 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона. Врио губернатора Евгений Первышов отметил в своем Telegram-канале, что государственный долг снизился на 2,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов заявил, что необходимо увеличивать налогооблагаемую базу

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Евгений Первышов заявил, что необходимо увеличивать налогооблагаемую базу

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«К сожалению, для области этого недостаточно, у нас все равно остается дефицит. Необходимо увеличивать налогооблагаемую базу за счет развития отраслей экономики. Существующая стратегия социально-экономического развития не отвечает этим задачам. Сейчас по моему поручению разрабатывается новый комплексный документ»,— заявил глава региона.

В правительстве добавили, что облбюджет «остается социально ориентированным»: большая часть расходов приходится на образование, здравоохранение и соцподдержку населения. Расходы на капитальные вложения превысили 8,5 млрд руб., составив около 10% от общей суммы.

На прошлой неделе сообщалось, что доходы и расходы бюджета Тамбова на 2025 год увеличили на 4,4 млрд руб. При этом объем его профицита снизился.

Егор Якимов