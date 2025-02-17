Башкирия заняла 22 место в рейтинге регионов по качеству жизни

Башкирия в 2024 году опустилась на 22 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни, переместившись с 19-го места, которое она занимала в 2023 году. По данным «РИА Рейтинг», в прошлом году рейтинговый балл региона составил 63,19, а годом ранее он равнялся 61,55.

Первые три места заняли Москва (81,09), Санкт-Петербург (83,39) и Московская область (81,22). Последние — Еврейский автономный округ (36,1), Ингушетия (34,09) и Тыва (30,12).

Рейтинг составлен экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата, Минфина, Казначейства, Центробанка и МВД России за 2023–2024 годы. При расчете было проанализировано 66 показателей, которые объединены в 11 групп, включая уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования.

Майя Иванова