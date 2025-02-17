Новак: Россия продолжит помогать Приднестровью с поставками газа

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия намерена и дальше продолжать поддержку Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в вопросе газоснабжения. По его словам, российская сторона провела большую работу вместе с коллегами из Приднестровья, чтобы обеспечить дополнительные поставки газа в республику.

«Россия оказала поддержку для того, чтобы газ пошел с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за ситуацией и также оказывать поддержку»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС). Он отметил, что сейчас в республику поступает газ в объеме около 3 млн кубометров в сутки.

Он напомнил, что поставки газа в Приднестровье прекратились из-за решения Украины, которая остановила транзит газа из России в Европу с 2025 года. «Это создало по сути гуманитарную катастрофу в Приднестровье, поскольку та же Молдавия не сделала ни одного движения с тем, чтобы обеспечить продолжение транзита и выйти с таким вопросом, инициативой в Евросоюз, Еврокомиссию»,— добавил он.

14 февраля в Приднестровье начал поступать газ, закупленный при помощи России. Топливо, как и предполагал «Ъ», поставила венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Схема поставок подразумевает, что трейдер поставляет газ на границу с Молдавией в соответствии с подписанным контрактом с Moldovagaz, а Тирасполь оплачивает авансом расходы на транзит газа от границы с Молдавией в регион на основе соглашения между Moldovagaz и Tiraspoltransgaz.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приднестровью поддают газу с двух сторон».