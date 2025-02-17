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Сочинская самбистка завоевала золото на первенстве Южного федерального округа

На первенстве Южного федерального округа России, которое проходило в Новороссийске, сочинская самбистка Валерия Мидловец заняла первое место. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи

Фото: Telegram-канал департамента физической культуры и спорта администрации Сочи

Соревнования проходили среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет. Спортсмены МБУ ДО СШОР №24 Сочи завоевали две медали. Валерия Мидловец стала чемпионкой в весовой категории 72 кг под руководством тренера Хатхе Мадина. Вадим Воропаев занял второе место в весе 64 кг. Тренировали спортсмена Хатхе Бислан и Хаджоков Мадин.

«Ъ-Сочи» писал, что команда СОШ №85 из Сочи завоевала золото Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых». Ранее, весной 2024 года, сочинцы также выиграли Кубок воинской славы.

Мария Удовик

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