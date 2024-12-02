Школьники Сочи завоевали золото Всероссийской школьной лиги самбо

Сочинские школьники завоевали золото Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых». Финальный этап соревнований прошел с 29 ноября по 2 декабря в Краснодаре, где спортсмены из 14 регионов соревновались в четырех дисциплинах, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Команда СОШ №85 из Сочи заняла первое место в общекомандном зачете. Вторыми стали участники из Армавира, а третье место получила команда из Краснокамска.

Второй год подряд команда школы №85 побеждает на Школьной лиге самбо «Время первых». Ранее, весной 2024 года, сочинцы также завоевали Кубок воинской славы. Тренировки для спортсменов проводили наставники всероссийского проекта «Самбо в школу» и тренеры-преподаватели спортивной школы по самбо и дзюдо Вячеслав Календжян и Вагенак Хзарджян.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские спортсмены завоевали три золотые медали на всероссийском турнире по конькобежному спорту. Этап Кубка России по конькобежному спорту проходил в Коломне.

Мария Удовик