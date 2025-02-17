В Самаре умер экс-участник поп-группы «Мальвина»

Скончался самарский композитор Павел Поляков. Он умер от продолжительной болезни 11 февраля. Павел Поляков известен как бывший участник советской поп-группы «Мальвина» и прообраз героя песни Михаила Шуфутинского «Дядя Паша». О смерти композитора сообщил кинорежиссер, сценарист и ведущий Павел Павлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«13 февраля, проводили в последний путь легенду самарской музыкальной жизни Павла Васильевича Полякова, хотя по жизни его все ласково называли Паша. Уникальный человек и музыкант!»— написал на своей странице в соцсети Павел Павлов.

Композитор занимался аранжировками и сочинял музыку для постановок детского театра «Задумка» и театра «Искорки». Он стал известен благодаря участию в куйбышевской группе «Мальвина», которая существовала в 1988 — 1990 годах. Кроме него в состав группы входили Наталья Лесникова (вокал), Ольга Шеянкина и Владимир Ермилов. Директором «Мальвины» был Сергей Ерин, который до этого работал администратором у бит-квартета «Секрет», а после куйбышевского периода ушел в церковь. В числе известных песен «Мальвины»: «Прости, моя Мальвина», «Девочка Юлечка» и «Ждать не буду я тебя».

Георгий Портнов