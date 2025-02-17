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Коммерсантъ FM
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Губернатор Камчатки рассказал Путину о проблемах с рыболовством

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал президенту России Владимиру Путину, что из региона кратно сократился вывоз красной икры. Это произошло благодаря запрету перевозить более 10 кг продукта в багаже. Оценки Россельхознадзора и прокуратуры подтверждают результаты борьбы с контрабандой, сказал господин Солодов.

Владимир Солодов

Владимир Солодов

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Солодов

Фото: пресс-служба президента РФ

«Это мы видим даже по объемам: раньше в аэропорт приезжаешь, все было завалено вот этими куботейнерами, люди подходили, предлагали за деньги перевезти. Сейчас порядок наведен»,— сказал господин Солодов на встрече с президентом (цитата по сайту Кремля).

Он рассказал и о других достижениях региона. Так, по инвестиционной программе было построено 12 заводов и 8 судов, а недавно было спущено на воду самое крупное рыболовецкое судно в России «Виктор Гаврилов». Он отметил, что на Камчатке впервые стали строить свой флот. Однако губернатор отметил и непростое положение рыбохозяйственного комплекса. Этому поспособствовало несколько факторов.

«Первый — это природный, низкие подходы лососей. К сожалению, ученые и на будущие годы прогнозируют не очень благоприятную ситуацию»,— сказал он. Второй фактор — это санкционное давление, из-за которого растет стоимость запчастей и ограничены внешние рынки. Он добавил, что власти региона согласовали с правительством «принципиальные вопросы», а также поблагодарил председателя Морской колегии РФ Николая Патрушева за внимательное отношение к отрасли.

В конце беседы Владимир Путин поддержал выдвижение камчатского губернатора на второй срок.

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