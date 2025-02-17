Путин поддержал выдвижение камчатского губернатора на второй срок

Президент России Владимир Путин отметил успехи Владимира Солодова на должности губернатора Камчатского края и пожелал ему удачи при выдвижении на второй срок. На встрече они также обсудили социально-экономическое развитие региона и поддержку участников СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Фото: пресс-служба президента РФ

«В сентябре 2025 года истекает срок моих полномочий как губернатора. Готов на любом участке трудиться по вашему поручению, Владимир Владимирович, но, со своей стороны, хотел попросить поддержать выдвижение на второй срок, потому что много чего сделать предстоит, довести до результата. Если ваша поддержка будет, то будем готовиться. Конечно, при поддержке жителей, это главное»,— сказал президенту камчатский губернатор. «Самое главное — поддержка людей. Но в целом у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи»,— отреагировал президент.

Одно из достижений региона — рост ожидаемой продолжительности жизни, которая на данный момент достигла 71,5 года. «У нас валовый региональный продукт за пять лет вырос в полтора раза. За последний год — 104,4 процента»,— добавил господин Солодов. Кроме того, к 2027 году регион может избавиться от мазутной зависимости на Камчатской ТЭЦ. Также планируется достроить дорогу из Петропавловска до Усть-Камчатска.

Губернатор рассказал и о комплексной программе выдачи дальневосточной ипотеки и земельных участков военным. Сейчас выдано 107 участков, еще 13 оформляется.