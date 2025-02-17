Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров пошутил в ответ на вопрос американского журналиста о компромиссах

Министр иностранных дел Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос американского журналиста, который интересовался возможностью территориальных уступок России в ходе урегулирования конфликта на Украине. Журналист CNN начал свой вопрос с упоминания заявления администрации США о необходимости компромиссов с обеих сторон при урегулировании.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вы про Данию с Гренландией?» — переспросил Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2024 года заявил о намерении купить Гренландию, которая является автономной частью Дании. На этом фоне министр обороны Дании объявил о планах увеличить расходы на защиту острова. Премьер Гренландии Муте Боуруп Эгеде говорил, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США.

Подробнее о том, что происходит в Гренландии,— в материале «Ъ» «Гренландия не продается».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...