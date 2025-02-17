Лавров пошутил в ответ на вопрос американского журналиста о компромиссах

Министр иностранных дел Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос американского журналиста, который интересовался возможностью территориальных уступок России в ходе урегулирования конфликта на Украине. Журналист CNN начал свой вопрос с упоминания заявления администрации США о необходимости компромиссов с обеих сторон при урегулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вы про Данию с Гренландией?» — переспросил Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2024 года заявил о намерении купить Гренландию, которая является автономной частью Дании. На этом фоне министр обороны Дании объявил о планах увеличить расходы на защиту острова. Премьер Гренландии Муте Боуруп Эгеде говорил, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США.

Подробнее о том, что происходит в Гренландии,— в материале «Ъ» «Гренландия не продается».