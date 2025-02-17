Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доходы в бюджет Ростовской области от СКЖД упали на 22,3%

По итогам 2024 года Северо-Кавказская железная дорога принесла в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 23,7 млрд руб. (26,6 млрд в 2023 году), Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Так, в прошлом году СКЖД пополнила бюджет Ростовской области на 3,5 млрд руб., что на 1 млрд руб. меньше, чем годом ранее. По этому показателю донской регион находится на втором месте, больше всего средств компания перечислила в бюджет Краснодарского края — 9,4 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что СКЖД на 8% сократила количество выбросов загрязняющих веществ в 2024 году. В прошлом году на природоохранные инициативы компании направили 175 млн руб.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...