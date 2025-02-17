Доходы в бюджет Ростовской области от СКЖД упали на 22,3%

По итогам 2024 года Северо-Кавказская железная дорога принесла в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 23,7 млрд руб. (26,6 млрд в 2023 году), Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Так, в прошлом году СКЖД пополнила бюджет Ростовской области на 3,5 млрд руб., что на 1 млрд руб. меньше, чем годом ранее. По этому показателю донской регион находится на втором месте, больше всего средств компания перечислила в бюджет Краснодарского края — 9,4 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что СКЖД на 8% сократила количество выбросов загрязняющих веществ в 2024 году. В прошлом году на природоохранные инициативы компании направили 175 млн руб.

Дмитрий Ковалевский