СКЖД на 8% сократила количество выбросов загрязняющих веществ в 2024 году

В 2024 году Северо-Кавказская железная дорога сократила на 8,3% количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Всего в 2024 году на природоохранную деятельность на Северо-Кавказской железной дороге направлено 175 млн руб.

В рамках природоохранным мероприятий было высажено более 16,5 тыс. деревьев и кустарников. Они украсили городские скверы и парки, особо охраняемые природные территории и полосы отвода железной дороги.

Также было передано на утилизацию 120 т отходов бумаги, 11 т пластика и 314 кг пищевого алюминия.

Ева Китаева