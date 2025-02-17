В Дагестане возбудили дело против грабителя, стрелявшего в полицейских

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ) возбуждено в Дагестане в отношении 31-летнего жителя Хивского района, который попытался выстрелить в сторону сотрудника полиции. В минувшую субботу, 15 февраля, было совершено разбойное нападение на продуктовый магазин в городе Дагестанские Огни. Угрожая кассиру пистолетом, грабитель потребовал выдать ему деньги из кассы. Забрав около 70 тыс. руб., преступник скрылся.

Однако в течение получаса была установлена личность подозреваемого, его объявили в розыск. На АЗС близ села Хучни Табасаранского района (в 42 км от Дагестанских Огней) сотрудники полиции, получившие ориентировку на подозреваемого и автомобиль, подошли к машине и потребовали от водителя предъявить документы. В ответ он достал из салона автомобиля оружие и, перезарядив его, попытался выстрелить в сторону сотрудника полиции.

«При пресечении противоправных действий подозреваемый был ранен и доставлен в больницу,— сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.— При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия».

Юлия Рыбина, Махачкала