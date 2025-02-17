«Амкар» подписал первого легионера

ФК «Амкар Пермь» заключил соглашение с футболистом из Беларуси Валерием Поторочей. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан до конца сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амкар Фото: Амкар

Футболисту 29 лет, он воспитанник академии Речицкой ДЮСШ. Валерий Потороча имеет в своем активе 100 матчей в первой лиге Беларуси, 43 матча в высшей лиге Беларуси, а также 26 игр в чемпионате Словакии. В 2024 году полузащитник провел 34 матча в составе «Белшины» из Бобруйска, в которых совершил 34 голевых действия (13 голов и 21 голевая передача).

Это первый игрок не с российским паспортом в составе пермской команды.