На Кубани выросло количество жалоб на мошенников

В 2024 году в Краснодарском крае выросло количество жалоб на мошенников. Жители Кубани направили в Банк России около 1,5 тыс. жалоб, в 2023 году их было 845, сообщает пресс-служба Южного главного управления Центрального банка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Количество случаев кибермошенничества, когда люди становятся жертвами обмана в интернете или по телефону, почти удвоилось. Преступники используют различные уловки, чтобы получить от граждан информацию, такую как данные банковских карт, пароли или коды из СМС, или побуждают их самостоятельно перевести деньги. В прошлом году жители Краснодарского края впервые столкнулись с проблемой взлома аккаунта на «Госуслугах» и потери доступа к личному кабинету в банке.

Как отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Николай Курилов, мошенники могут взломать электронную почту и изменить пароль. Также они могут попросить жертву назвать короткий код, который, как они считают, даст им доступ к аккаунту. Чтобы защитить себя от подобных ситуаций, не следует сообщать коды из SMS или push-уведомлений. Не переходить по ссылкам в сообщениях о штрафах или выплатах, которые вы не запрашивали. А также необходимо установить дополнительное подтверждение при входе на портал «Госуслуги». Это можно сделать с помощью одноразового кода или отпечатка пальца.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту от мошенничества, с 1 марта этого года появится возможность устанавливать запрет на оформление кредитов и займов через портал «Госуслуги», а с 1 сентября — также через МФЦ. В кредитной истории человека будет внесена соответствующая отметка. Если, несмотря на запрет, кредиторы выдадут деньги, то они не смогут требовать возврата долга от жертвы. Это также поможет защитить людей, которые могут оказаться под психологическим давлением мошенников и принять решение оформить кредит.

Кроме того, с 1 сентября этого года вступит в силу еще одна мера защиты. Она называется «период охлаждения». Принцип заключается в том, что деньги по кредиту или займу будут начисляться не сразу после заключения договора. Если сумма кредита или займа составляет от 50 до 200 тыс. руб., то начисление будет происходить через четыре часа после подписания договора. Для более крупных сумм, свыше 200 тыс. руб., этот срок составит двое суток. В течение этого периода у человека будет возможность отказаться от получения заемных средств.

Всего в 2024 году жители региона подали 11,4 тыс. жалоб в Банк России на работу банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний и других участников финансового рынка.

Алина Зорина