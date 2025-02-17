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Жители почти 40 домов Советского района в Казани на сутки останутся без воды

В Советском районе Казани на сутки отключат воду в 39 домах. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского «Водоканала».

Воду отключат с 09:00 20 февраля до 09:00 21 февраля 2025 года из-за переключения участка водопровода от станции метро «Фучика» до станции «Сахарова». Водоснабжение прекратится по адресам:

  • ул. Минская, 32, 34, 11, 11/1, 11/5, 11/6, 32а;
  • ул. Ноксинский спуск, 11, 13, 15, 9;
  • ул. Ю. Фучика, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 135, 141, 143, 145, 96/1, 98/1, 98а, 98а/1, 108а, 108б, 108в, 110 корп.1,2, 110а, 110б, 141а, 141б, 143а, 145а, 145б.

«Водоканал» просит извинения за временные неудобства.

Диана Соловьёва

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