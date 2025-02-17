В Удмуртии выявили нарушения у 10 из 12 продавцов шаурмы

В Удмуртии прошла проверка 12 торговых точек, реализующих шаурму. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, в ходе контрольных мероприятий у 10 индивидуальных предпринимателей выявили нарушения ветеринарного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Специалисты управления сообщили об отсутствии ветеринарных сопроводительных документов на поступившую продукцию (курицу и свинину). Управление объявило предостережения 10 предпринимателям о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства РФ.