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В Удмуртии выявили нарушения у 10 из 12 продавцов шаурмы

В Удмуртии прошла проверка 12 торговых точек, реализующих шаурму. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, в ходе контрольных мероприятий у 10 индивидуальных предпринимателей выявили нарушения ветеринарного законодательства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Специалисты управления сообщили об отсутствии ветеринарных сопроводительных документов на поступившую продукцию (курицу и свинину). Управление объявило предостережения 10 предпринимателям о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства РФ.

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