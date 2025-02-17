Главврачом самарского онкодиспансера назначен Олег Каганов
Главным врачом самарского областного клинического онкологического диспансера назначен профессор, доктор медицинских наук Олег Каганов. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
До назначения на должность руководителя онкодиспансера Олег Каганов совмещал работу замглавврача по научной работе и заведующего кафедрой онкологии Самарского медицинского университета. Он является членом нескольких диссертационных советов в России по профилю «Онкология», автором более 300 научных работ и 18 патентов.
Экс-руководитель самарского онкологического диспансера Андрей Орлов возглавил региональное министерство здравоохранения.