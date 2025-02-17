Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главврачом самарского онкодиспансера назначен Олег Каганов

Главным врачом самарского областного клинического онкологического диспансера назначен профессор, доктор медицинских наук Олег Каганов. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

До назначения на должность руководителя онкодиспансера Олег Каганов совмещал работу замглавврача по научной работе и заведующего кафедрой онкологии Самарского медицинского университета. Он является членом нескольких диссертационных советов в России по профилю «Онкология», автором более 300 научных работ и 18 патентов.

Экс-руководитель самарского онкологического диспансера Андрей Орлов возглавил региональное министерство здравоохранения.

Андрей Сазонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...