Главврачом самарского онкодиспансера назначен Олег Каганов

Главным врачом самарского областного клинического онкологического диспансера назначен профессор, доктор медицинских наук Олег Каганов. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

До назначения на должность руководителя онкодиспансера Олег Каганов совмещал работу замглавврача по научной работе и заведующего кафедрой онкологии Самарского медицинского университета. Он является членом нескольких диссертационных советов в России по профилю «Онкология», автором более 300 научных работ и 18 патентов.

Экс-руководитель самарского онкологического диспансера Андрей Орлов возглавил региональное министерство здравоохранения.

Андрей Сазонов