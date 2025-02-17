«Трактор» обыграл «Амур» со счетом 5:2

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл хабаровский «Амур» в гостевом матче. Счет составил 5:2 в пользу южноуральцев.

Шайбами в «Тракторе» отличились Виталий Кравцов, Чарльз Робинсон и Семен Дер-Аргучинцев, Артем Блажиевский и Андрей Светлаков. Из «Амура» голы забили Артур Гиздатуллин и Девин Броссо.

Челябинская команда «Трактор» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 78 очками. Следующий матч «черно-белых» пройдет 21 февраля в Челябинске против клуба «Лада» из Тольятти.