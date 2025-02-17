В Удмуртии из горящего дома эвакуировали пенсионерку

В селе Ермолаево Киясовского района Удмуртии произошел пожар в частном хозяйстве. Об этом в Telegram сообщил председатель Госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шуткин, Telegram Фото: Андрей Шуткин, Telegram

Возгорание началось в бане, расположенной рядом с жилым домом, где находилась 70-летняя пенсионерка. Из-за проблем с передвижением она не смогла выйти через дверь самостоятельно. Сосед, бывший водитель пожарной части Анатолий Суворов, помог пенсионерке выбраться через окно.

В результате пожара были уничтожены дом, веранда и предбанник, а баня получила повреждения. Предварительная причина возгорания — несоответствие отступки дымовой трубы конструкции здания.