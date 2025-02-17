Авиакомпанию привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров рейса Стамбул — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В декабре 2024 года самолет рейса Стамбул — Казань совершил посадку в Самаре из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту столицы Татарстана. Сообщается, что во время ожидания вылета в Казань авиакомпания не обеспечила пассажиров горячим питанием и напитками. Нескольким людям пришлось добираться до места назначения за свой счет другим общественным транспортом.

Куйбышевский транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление. Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) и назначил штраф в размере 20 тыс. руб.

Исполнение наказания находится на контроле транспортной прокуратуры.

Диана Соловьёва