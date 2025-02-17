Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Авиакомпанию оштрафовали после нарушения прав пассажиров рейса Стамбул — Казань

Авиакомпанию привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров рейса Стамбул — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Международный аэропорт Казани

Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Международный аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В декабре 2024 года самолет рейса Стамбул — Казань совершил посадку в Самаре из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту столицы Татарстана. Сообщается, что во время ожидания вылета в Казань авиакомпания не обеспечила пассажиров горячим питанием и напитками. Нескольким людям пришлось добираться до места назначения за свой счет другим общественным транспортом.

Куйбышевский транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление. Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) и назначил штраф в размере 20 тыс. руб.

Исполнение наказания находится на контроле транспортной прокуратуры.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...