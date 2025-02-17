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В повестке заседания думы Тольятти вновь нет выборов главы города

В повестке намеченного на 19 февраля заседания городской думы Тольятти вновь не значатся выборы главы города. Тольятти живет без городского главы с середины сентября 2024 года, когда произошла отставка Николая Ренца.

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Как следует из повестки заседания, депутаты соберутся, чтобы обсудить деятельность Общественной палаты, внести изменения в положение о территориальном общественном самоуправлении, заслушать информацию администрации о плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и результатах проверок по осуществлению муниципального жилищного контроля

Также депутаты обсудят мероприятия по сокращению количества заброшенных и незавершенных объектов и по оптимизации органов исполнительной власти, повышению эффективности управления и производительности труда.

Как сообщалось ранее, внеочередное заседание думы Тольятти, на котором депутаты должны были выбрать главу города, было намечено на 19 декабря, но в последний момент его отменили и перенесли выборы на неопределенный срок. Спикер думы Сергей Рузанов заявил, что на конкурс поступило большое количество заявок и их необходимо изучить досконально. Соперниками исполняющего обязанности главы города Ильи Сухих на выборах являются 12 человек.

Алексей Алексеев

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