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Трассы в Курганской области закрыли для автобусов и грузовиков из-за метели

С 15:30 17 февраля на двух участках федеральной трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск с 288 по 465 км и на подъезде к Ишиму с 396 по 479 км, а также на дорогах регионального значения «Петухово — Частоозерье», «Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области» ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Из-за метелей и недостаточной видимости по трассам не смогут проехать пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, а также грузовики. О времени и дате снятия ограничений сообщат дополнительно.

Виталина Ярховска

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