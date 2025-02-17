Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал быстрое освобождение гражданина США Калоба Байерса Уэйна, задержанного ранее во Внуково из-за конфет с каннабисом, в том числе с налаживанием отношений между Москвой и Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В том числе мы ожидаем, что во вторник удастся поговорить о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений. Соответственно, те или иные события как раз можно рассматривать в этом русле»,— сказал господин Песков на брифинге в ответ на вопрос, связано ли освобождение Калоба Байерса с улучшением отношений США и России (цитата по ТАСС).

Калоба Байерса задержали во Внуково 7 февраля по делу о контрабанде наркотиков. 16 февраля его родители сообщили в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), что его отпустили из СИЗО. В сообщении родителей говорилось, что их сын с 15 лет страдает тяжелой формой эпилепсии и принимает лекарство от судорог. Так, во время перелета Калоб Байерс принимал «жевательные конфеты с витамином С, мелатонином и КБД (каннабидиолом) с заменителем ТГК (тетрагидроканнабинола) в них», утверждали его родители.