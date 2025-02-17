В Ярославле назвали сроки восстановления пострадавшего от вандалов трамвая

В Ярославле планируют за один-два дня привести в порядок новый трамвайный вагон, который подростки разрисовали граффити. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил руководитель АО «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 16 февраля на новом трамвае, стоявшем в депо, появилось граффити. Стоимость ущерба составила 184 тыс. руб. Господин Пырлог пояснил, что работы по приведению в порядок вагона уже стартовали.

«Его будут приводить в порядок различными моющими средствами. Если не удастся отмыть какие-то детали, значит будем уже применять вариант окраски. Но я думаю, что все будет отмыто. Сейчас делаем все, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие. Я думаю, что за пару дней можно все это устранить, может быть, даже и за день»,— сказал Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Напомним, что по факту порчи трамвая возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Подозреваемых ищет полиция. Зампред областного правительства Роман Душко рассказал, что трое человек проникли на территорию депо через забор со стороны улицы Промышленной. «По описанию, это были подростки, лет 14-16, лица закрыты»,— добавляет господин Душко.

Из-за произошедшего на территории депо установят дополнительные камеры видеонаблюдения, улучшат освещение и усилят охраны. Колючая проволока, поврежденная вандалами, будет восстановлена.

Алла Чижова