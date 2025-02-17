В Ярославле возбудили дело из-за граффити на новом трамвае

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» из-за порчи нового трамвайного вагона. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

«Ъ-Ярославль» сообщал, что трое подростков проникли на территорию трамвайного депо ночью 16 февраля и нарисовали на борту нового вагона граффити. Охрана застала их на месте, но они успели скрыться. Произошедшее записали камеры видеонаблюдения.

«В настоящее время принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления»,— говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в УМВД, причиненный ущерб оценивается в 184 тыс. руб. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что вагон будет восстановлен и скоро выйдет на линию.

Алла Чижова