WSJ: осторожность США могла привести к гибели первого F-16 ВВС Украины

Гибель в августе 2024 года первого истребителя F-16, поставленного Соединенными Штатами ВВС Украины, могла стать следствием того, что США отказались поставлять Украине систему Link 16, помогающую определять положение своих и чужих самолетов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По данным газеты, расследование обстоятельств потери самолета, которым управлял подполковник Алексей Месь, продолжается. Тем не менее, сообщает газета, все более очевидной становится версия того, что самолет был сбит украинской же ракетой Patriot. А произошло это из-за того, сообщают источники газеты, что ни на истребителе, ни на ЗРК Patriot не было аппаратуры передачи данных Link 16. С поставляемых Украине комплексов такую аппаратуру снимали, поскольку никто не предполагал, что в обозримом будущем Украина начнет получать F-16. И даже когда истребители начали поставляться, проблему никто не решил.

Причина, по которой США могли отказаться поставлять систему Link 16, по данным газеты, могла заключаться в осторожности прежней администрации США, не желавшей, чтобы ее помощь Украине рассматривалась как эскалация. Поэтому «США неспешно передавали вооружения, давали разрешения (на их использование). Это делало мощные вооружения менее мощными и вынуждало украинцев использовать… западное оружие менее эффективно»,— подчеркивает газета.

К чему привела потеря Украиной одного из поставленных ей истребителей F-16 — в материале «F-16 оставил дискуссионный след».

Виктор Буй