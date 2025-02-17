Медстраховка запуталась в партнерах

Путешественники из России могут оказаться должниками за рубежом, даже имея медстраховку. Как выяснил “Ъ FM”, страховые компании, продающие полисы для выезда за границу, выстраивают сложные цепочки партнеров, из-за чего возрастает риск потери документов о страховом случае. Это связано прежде всего с санкциями и невозможностью проводить международные платежи напрямую. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Россияне стали чаще оформлять расширенную медстраховку для выезда за рубеж как по набору услуг, так и по сумме покрытия, делятся опрошенные “Ъ FM” представители отрасли. В среднем размер страховой выплаты составляет €50-60 тыс. в зависимости от направления, максимальная доходит до €1 млн. Клиенты прописывают такие риски, как лечение хронических заболеваний при их обострении, восстановление после несчастных случаев, медпомощь при травмах, полученных в состоянии алкогольного опьянения, приезд родственников, если застрахованный оказался в больнице.

Но полисы, как выясняется, не всегда работают на 100%. С этим столкнулась шеф-редактор “Ъ FM” Яна Лубнина, когда была в Париже: «Уже почти четыре месяца я ожидаю страхового покрытия моего случая: с внезапной острой болью в ноге мне пришлось обратиться в одну из французских клиник, чтобы исключить осложнения на сосуды и риски эмболии. Ходить я не могла, в итоге это был разрыв мышцы. Я немедленно обратилась в страховую по всем правилам. Исследования и прием обошлись в €700. В клинике я показала полис на английском и переписку с компаниями. Меня отпустили и позднее неоднократно присылали счет за услуги на электронную почту и по обычной почте.

Российский страховщик сразу же меня перенаправил на компанию-партнера, а та — на странную дубайскую контору. Все это время я получаю отписки, мол, разбираемся».

В итоге разобрались только, когда подключились журналисты. Оказывается, что-то пошло не так в цепочке партнеров. И когда речь идет о сервисных услугах, всегда есть человеческий фактор, поясняет заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов: «Наш подрядчик, компания-ассистанс, не смогла своевременно переслать нам этот счет, и мы не смогли в срок его оплатить, в связи с чем наша клиентка стала получать "письма несчастья". Медицинская помощь была оказана, и она ничего не заплатила, она ничего и не заплатит, и это самое существенное. Клиентка не смогла с нами связаться, написала на какой-то общий наш адрес и не воспользовалась теми контактами, которые были указаны в ее полисе. Если бы она обратилась к нам, быстро бы все решили».

Страховая говорит, что с ней не связались напрямую, а клиент утверждает, что ни один указанный в полисе телефон не отвечал, и только по горячей линии удалось выйти на европейского партнера. А тот четыре часа тянул с ответом, куда же ехать, так и не предложив ни одного варианта. В итоге, когда терпеть уже не было сил, клиентка обратилась в ближайшую клинику, где ее полис как-то сработал, поэтому и счет не был сразу выставлен.

Это скорее исключение. Медстраховка работает за границей только по согласованию, подчеркивает заместитель генерального директора «Евроинс» Юлия Алчеева: «Человек звонит на самом деле не в страховую, а в сервисную. Ему рекомендуют обратиться в то или иное медицинское учреждение, исходя из того, насколько договорные отношения позволяют дальше уже принимать от вас. Невозможно с каждой клиникой во всем мире заключить договор. Подключается как раз партнер страховой компании, который организует оплату.

Да, там может быть несколько цепочек, особенно сейчас, когда усложнились платежи. Это дополнительные финансовые плечи, но все остается за кадром с точки зрения туриста, он этого не видит».

Но, как выясняется, в этой цепочке «всплывает» и пациент, которому счет даже постфактум может выставить сама клиника, не дождавшись отплаты от ассистанс-партнера страховой за границей. Они между собой могут разбираться месяцами. Но если не закрыть счет, турист может попасть в «черный список», предупреждает директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко: «Клиника может заставить оплатить этот долг. Находясь на территории какой-либо иной страны, они обязаны соблюдать ее правила и законы. Исходя из практики, в которой периодически оказываются наши туристы, вплоть до того, что людям закрывают выезд, забирают документы. Информация идет по линии, в том числе и миграционных властей.

Ключевой момент, что такой человек будет числиться в базе как должник. И в последующем это может сказаться на получении или продлении визы».

Если ситуация требует госпитализации или другого лечения, турист может сам все оплатить, а потом дожидаться возмещения от страховой, но тоже после согласования. В случае «не дозвонился», важный аспект — доказать это технически. Бывают исключения, когда страховая может закрыть счет, даже если медучреждения нет в списке партнеров, когда речь идет о сотнях евро, а не десятках тысяч. На практике такие дела чаще заканчиваются судебными разбирательствами, утверждают юристы. И прежде чем выезжать за границу, стоит обратить внимание на условия турполиса. Нередко там написано, что звонки осуществляются только в дневное время.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова