«В россиянина в Париже верят»

Матвей Сафонов стал лучшим вратарем чемпионата Франции по футболу, сообщают спортивные СМИ. У россиянина 50% «сухих» матчей и 76% отраженных ударов. Почему при такой статистике он не первый вратарь клуба «Пари Сен-Жермен»? Об этом — спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

Информацию о Сафонове как лучшем вратаре Ligue 1, конечно, распространили многие спортивные издания. Но нюанс в этой истории, как всегда, есть. Во-первых, россиянин выиграл у конкурентов только по двум показателям, а во-вторых, пока сыграл слишком мало матчей за именитый клуб. Он провел в стартовом составе десять игр и зачастую в ключевых противостояниях участия не принимал.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике дает понять, что Матвей все-таки второй голкипер, и сдвигать итальянца Джанлуиджи Доннарумму с первой позиции не спешит. Причины объяснил футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Даже если Сафонов будет чуть-чуть лучше, все равно, выбор будет в пользу Доннаруммы. Почему? У него есть уже определенный имидж в сборной Италии — тут спонсоры, телевидение то же самое. Здесь же больше переплетений европейских, Доннарумма тоже еще молодой, амбициозный».

Правда, сейчас появились слухи о том, что Доннарумма в ближайшее время должен покинуть Париж. Казалось бы, в этом случае у Сафонова есть шанс стать в ПСЖ первым номером. Но, к сожалению, не все так просто. Первый момент — зарплата итальянца. Она составляет €11 млн в год, а Джанлуиджи еще и повышения требует. Кстати, именно поэтому его и хотят продать. Только вот клубов, желающих купить постоянно ошибающегося голкипера за €30-40 млн и платить ему больше €10 млн, немного, отмечает футбольный агент Вадим Трушков: «Кто на такие же деньги его позовет, какие клубы могут себе позволить таких вратарей? Из Английской премьер-лиги, клубы Испании? Мне ничего не приходит на ум. Но я думаю, что в "Реале", "Барселоне" и в мадридском "Атлетико" все хорошо с вратарями. Пара клубов Италии? Но я уверен, что он туда сам не пойдет. Поэтому вариантов не так много получается. Конечно, еще можно поехать в Саудовскую Аравию, посмотреть на подобные направления».

Второй момент — предпочтения тренерского штаба ПСЖ. При всей прекрасной статистике Сафонова в прессу просочилась информация, что Луис Энрике хочет заполучить либо Люка Шевалье из «Лилля», либо Майка Меньяна из «Милана». Так что даже после ухода Доннаруммы конкуренция у Сафонова будет серьезная. Понятно, что в россиянина в Париже верят, иначе не стали бы платить ему €400 тыс. евро в месяц. Но каким номером будет Матвей в ПСЖ, даже если Доннарумма уйдет, вопрос открытый.

Шансы стать первым высокие, ведь к прекрасной статистике Сафонов добавил неплохое знание французского языка, что для легионера очень важно. На минувшей неделе он даже дал интервью на французском. Сказал, что ему комфортно, что все идет как надо и что он чувствует себя частью команды. Все это Сафонов выдал после победной для парижан игры с «Тулузой», где он не пропустил гол. Шанс отличиться еще раз у него наверняка будет и в Лиге чемпионов. Первый стыковой матч с «Брестом» ПСЖ выиграл 3:0, и в ответной встрече Матвей должен выйти в стартовом составе. Правда, встреча «Пари Сен-Жермен»—«Брест» будет проходить в среду вечером в одно время с главным матчем всех стыков «Реал»—«Манчестер Сити». Но подвиги Сафонова, если, конечно, они будут, в нашей стране без внимания не останутся.

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Владимир Осипов