В Оренбуржье осужденного будут судить за дезорганизацию деятельности колонии

Прокурор Центрального района Оренбурга утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего ранее осужденного мужчины. Ему инкриминирована ч. 2 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества», сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, обвиняемый отбывал наказание за совершенное преступление в одном из исправительных учреждений Оренбуржья. В январе 2025 года он высказал недовольство принятым решением о водворении его в штрафной изолятор.

«Осужденный стал выражать оскорбления и угрозы физической расправы в отношении руководителя колонии»,— уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Алексей Алексеев