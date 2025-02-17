Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На господдержку аграриев на Кубани направят 10,6 млрд рублей

Субсидии выделят на закупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений, развитие мелиоративного комплекса. Приоритетом для кубанских аграриев в этом году станет получение урожая не ниже уровня прошлого года по объему и качеству, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На сегодняшний день озимыми зерновыми культурами на Кубани засеяно 1,8 млн га. В прошлом году из-за погодных условий в Краснодарском крае упала урожайность и валовый сбор пропашных культур. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в кубанском министерстве сельского хозяйства. С подобными погодными условиями аграрии края не сталкивались десять лет.

Как следствие, урожайность зерновой кукурузы к 2023 году снизилось в 2,4 раза, сои – в 1,6 раза, сахарной свеклы – в 1,5 раза, подсолнечника – в 1,4 раза. Урожай пшеницы в прошлом году на Кубани составил 10,3 млн т, кукурузы на зерно – 1,1 млн т, риса – около 862 000 т, подсолнечника в бункерном весе – 936 000 т. В минсельхозе уточнили, что снижение урожайности не помешало аграриям Кубани занять первое место в стране по сбору зерновых и зернобобовых культур, а также сохранить первое место в России по валовому сбору корнеплодов.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Кубани, в 2025 году площадь яровых составит 1,8 млн га, из них под подсолнечник отведена 471 тыс. га, под кукурузу – 436 тыс. га, под сахарную свеклу – 205 тыс. га. Для получения урожая на уровне 2024 года кубанских аграриев предстоит обеспечить семенами, выведенными селекционерами Краснодарского края, горюче-смазочными материалами и удобрениями. По словам господина Кондратьева, это возможно только в постоянном взаимодействии с учеными. Также он уточнил, что сохранение сельхозземель на Кубани позволит краю и дальше оставаться гарантом продовольственной безопасности страны.

Алена Воробьева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...