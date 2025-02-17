На господдержку аграриев на Кубани направят 10,6 млрд рублей

Субсидии выделят на закупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений, развитие мелиоративного комплекса. Приоритетом для кубанских аграриев в этом году станет получение урожая не ниже уровня прошлого года по объему и качеству, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На сегодняшний день озимыми зерновыми культурами на Кубани засеяно 1,8 млн га. В прошлом году из-за погодных условий в Краснодарском крае упала урожайность и валовый сбор пропашных культур. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в кубанском министерстве сельского хозяйства. С подобными погодными условиями аграрии края не сталкивались десять лет.

Как следствие, урожайность зерновой кукурузы к 2023 году снизилось в 2,4 раза, сои – в 1,6 раза, сахарной свеклы – в 1,5 раза, подсолнечника – в 1,4 раза. Урожай пшеницы в прошлом году на Кубани составил 10,3 млн т, кукурузы на зерно – 1,1 млн т, риса – около 862 000 т, подсолнечника в бункерном весе – 936 000 т. В минсельхозе уточнили, что снижение урожайности не помешало аграриям Кубани занять первое место в стране по сбору зерновых и зернобобовых культур, а также сохранить первое место в России по валовому сбору корнеплодов.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Кубани, в 2025 году площадь яровых составит 1,8 млн га, из них под подсолнечник отведена 471 тыс. га, под кукурузу – 436 тыс. га, под сахарную свеклу – 205 тыс. га. Для получения урожая на уровне 2024 года кубанских аграриев предстоит обеспечить семенами, выведенными селекционерами Краснодарского края, горюче-смазочными материалами и удобрениями. По словам господина Кондратьева, это возможно только в постоянном взаимодействии с учеными. Также он уточнил, что сохранение сельхозземель на Кубани позволит краю и дальше оставаться гарантом продовольственной безопасности страны.

Алена Воробьева