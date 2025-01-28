Воронежским аграриям могут понадобиться льготные кредиты на 38,5 млрд в 2025 году

В 2025 году воронежским аграриям может понадобиться 38,5 млрд руб. в рамках краткосрочного льготного кредитования. Половина этой суммы приходится на растениеводство. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

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В банках уже собрали заявки сельхозпроизводителей и анализируют их. Минсельхоз России прорабатывает объем субсидий каждому региону.

Губернатор Александр Гусев отметил, что текущие рыночные ставки по кредитам «непосильны для многих хозяйств».

В прошлом году Минсельхоз России одобрил 951 заявку воронежских аграриев и направил им 1,3 млрд руб. субсидий. Благодаря этому было привлечено кредитов на 68 млрд руб. 62% заявок пришлось на малые формы хозяйствования. Аграрии приобретали горюче-смазочные материалы, средства защиты, минеральные удобрения, семена, посадочный материал, корма, ветеринарные препараты.

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Алина Морозова