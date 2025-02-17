Фракция ЛДПР в заксобрании предложила ограничить продажу «энергетиков» в Прикамье

Фракция ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края разработала проект закона, ограничивающего продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков. Документ проходит оценку регулирующего воздействия и опубликован на сайте краевого министерства экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Депутаты предлагают запретить продажу «энергетиков» в зданиях и помещениях, используемых для образовательной и медицинской деятельности, а также в объектах культуры и спорта. За нарушение запрета предлагается установить штраф от 15 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. для юридических лиц. Авторы закона объясняют введение запрета «защитой здоровья граждан Пермского края, особенно несовершеннолетних». Инициаторы законопроекта отмечают, что схожие ограничения действуют в Тульской, Вологодской, Пензенской, Амурской областях и в Еврейской автономной области.

После прохождения ОРВ законопроект может быть внесен на рассмотрение регионального заксобрания. Предполагается, что в случае принятия инициативы ограничения на продажу энергетических напитков начнут действовать с 1 сентября 2025 года.