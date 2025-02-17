Зарубежные СМИ: Что известно о возможной встрече в Эр-Рияде по Украине?

Переговоры по Украине между Россией и США пройдут в Эр-Рияде 18 февраля, узнал “Ъ”. Украина сесть за стол пока официально не соглашалась. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что его страна не была приглашена в Саудовскую Аравию. При этом в Королевство в воскресенье прибыли представители Киева. Министр финансов Юлия Свириденко сообщила, что кроме встреч с местным бизнесом, делегация подготовит визит президента. Зеленский вечером 16 февраля прилетел в Объединенные Арабские Эмираты «с большой гуманитарной программой». Как ожидается, от США на переговорах будут представлены госсекретарь Марко Рубио, он уже прибыл в Саудовскую Аравию, а также советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В СМИ появлялась информация о подготовке визита в королевство и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии, сообщил источник The Washington Post. При этом госсекретарь США Марко Рубио 16 февраля заявил, что Украина и Европа будут участвовать в любых «реальных переговорах».

Таким образом чиновник дал понять, что диалог Москвы и Вашингтона на этой неделе — попытка оценить, насколько серьезно Владимир Путин относится к миру, отмечает Reuters.

В то же время Кит Келлог, спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине, ясно дал понять, что Брюссель не приглашают за стол переговоров, пишет The New York Times. На конференции в Мюнхене он заявил, что переговоры будут проходить между Москвой и Киевом, а США намерены играть роль посредника.

Желание Трампа возглавить процесс показывает существенный сдвиг по сравнению с позицией администрации Джо Байдена, добавляет The Washington Post. Чиновники бывшего лидера США утверждали, что сроки урегулирования — прерогатива Украины. Однако на практике это означало полное отсутствие диалога. Неопределенность того, как пройдут переговоры, вызывает беспокойство в Европе. Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает страны на экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить безопасность региона в отрыве от США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты The Telegraph сообщил, что Королевство в случае необходимости готово направить свои войска на Украину.

Британская The Guardian называет эту ситуацию «внезапно возникшей трансатлантической пропастью». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он не удивлен скоростью, с которой Трамп пытается добиться соглашения о прекращении огня. Однако европейские чиновники опасаются, что Россия стремится не только к сокращению численности украинской армии и отстранению Зеленского, но и к соглашению о сферах влияния.

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